Film Forum ödülü sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Film Forum, ödül töreni ile kapandı. Türkiye'deki film üretimine destekte bulunmak amacıyla düzenlenen ve genç sinemacıların buluşma noktası olan Antalya Film Forum'da, Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarında ödüller verildi.Antalya Film Forum'un büyük ödülü olan Work in Progress ödülü, 'Av' filmine verildi. Filmin yönetmeni Emre Akay ve yapımcısı Diloy Gülün'e ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi. Filmin geçen yıl da Antalya'da çekilen filmlere verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Ödülü aldığını hatırlatan Başkan Türel, "Film Antalya'da çekiliyor. Çekimlerine de birkaç kez rastladım. Filmi en kısa sürede beyazperde de görmek istiyoruz" diye konuştu. TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli de TRT özel ödüllerini sahiplerine verdi.YARIŞMADA bu yıl Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ödülüne ise 'Pota' filmi layık görülürken, Yapımcısını Arayan Projeler platformu ödülü de 'Lacivert Gece' ve 'Küçük Bir Hata' filmlerine gitti. Kısa Film Ödülü'nü ise Fotoğraf filmi aldı. Yönetmen Bela Tarr da film yönetimi atölyesine katılan 12 sinemacıya sertifikalarını verdi. Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, bu yıl foruma çok ciddi katılımın olduğunu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kendi olanaklarıyla birçok sinemacının foruma katıldığını ifade etti.