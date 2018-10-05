Fırsatçıya ceza yağdı Alanya’da 200 gramı 1 TL olan ekmeği 1.25’ten satmaya devam eden 40 fırına 15 bin lira ceza yazıldı. Cezalar valilik onayına gönderildi. Zammı uygulayan fırıncılar da bakanlığa bildirildi





FIRIN BAŞINA 259 TL

Onaylanmayan zam kararına rağmen 1.25 TL'den ekmek satmaya devam eden fırıncılara



BAKANLIĞA BILDIRILDILER

Akın, kesilen cezaların öce belediye encümeni ve meclisinde ele alındıktan sonra onay için



BAŞKANA İNAT 1 TL

ALANYA Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'in, "Zam uygulanmazsa fırınlar kapanır. Böyle olursa ekmeği mumla ararız. 'Bayat ekmek yok mu? Küflü ekmek yok mu?' diye sokaklarda aramaya gideriz. Çöp kutularının önüne konulan ekmekleri yemeye başlarız" çıkışına inat Alanya'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Deretürbelinas Mahallesi'ndeki fırında ekmeğin 1 TL'den satılması dikkat çekti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Antalya 'nın Alanya ilçesinde ekmek kaosu devam ederken, fırınlar denetim kıskacına alındı. Fırıncıların 200 gramı 1 TL olan ekmeğin fiyatının 1.25 TL'ye yükseltilmesi için yaptıkları başvuru onaylanmadan zamlı satış yapmaları tepki çekmeye devam ediyor.Onaylanmayan zam kararına rağmen 1.25 TL'den ekmek satmaya devam eden fırıncılara Alanya Belediyesi savaş açtı. Zabıtanın gece gündüz denetim yaptığı 54 fırın kıskaca alındı. Zamlı ekmek satışında ısrar ettikleri belirlenen 40 fırına ceza tutanağı tutuldu. Fırın başına 259'ar lira para cezası uygulanırken bazı fırınlara yapılan her denetimde ceza tatbik edildi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, aralıksız sürdürdükleri denetimlerde farklı fiyat ve gramaj uygulayan 40 fırını toplam 15 bir lira para cezasına çarptırdıklarını söyledi.Akın, kesilen cezaların öce belediye encümeni ve meclisinde ele alındıktan sonra onay için Antalya Valiliği'ne gönderileceğini belirtti. Uygulamayla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü'nün de onaylanmayan zammı uygulayan fırınları Bakanlığa bildirdiği öğrenildi.ALANYA Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'in, "Zam uygulanmazsa fırınlar kapanır. Böyle olursa ekmeği mumla ararız. 'Bayat ekmek yok mu? Küflü ekmek yok mu?' diye sokaklarda aramaya gideriz. Çöp kutularının önüne konulan ekmekleri yemeye başlarız" çıkışına inat Alanya'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Deretürbelinas Mahallesi'ndeki fırında ekmeğin 1 TL'den satılması dikkat çekti.