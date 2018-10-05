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Gençlerin heyecanı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Gençlerin heyecanı
55'İNCİ Antalya Uluslararası Film Festivali'nde ortaokul ve lise öğrencilerinin filmleri de gösteriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Değerler Eğitimi Projesi' kapsamında 2013'ten bu yana geleneksel olarak düzenlenen ortaokul ve liseler arası 'Genç Çınarlar Festivali'nde dereceye giren 6 film 55. 'nde gösterime sunuluyor. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla çektikleri kısa filmlerin uluslararası festivalde gösterime sunulması ise büyük mutluluk yaşattı. Festivalde gösterime sunulan 6 kısa film Akana, Yem, Gri Düş, Siyah ve Mavi, Bakış Açısı ve Sinyal Yok'tan oluşuyor.
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Gençlerin heyecanı
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