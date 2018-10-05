Gençlerin heyecanı

55'İNCİ Antalya
Uluslararası Film Festivali'nde ortaokul ve lise öğrencilerinin filmleri de gösteriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Değerler Eğitimi Projesi' kapsamında 2013'ten bu yana geleneksel olarak düzenlenen ortaokul ve liseler arası 'Genç Çınarlar Kısa Film
Festivali'nde dereceye giren 6 film 55. Antalya Uluslararası Film Festivali
'nde gösterime sunuluyor. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla çektikleri kısa filmlerin uluslararası festivalde gösterime sunulması ise büyük mutluluk yaşattı. Festivalde gösterime sunulan 6 kısa film Akana, Yem, Gri Düş, Siyah ve Mavi, Bakış Açısı ve Sinyal Yok'tan oluşuyor.