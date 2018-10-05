Hedef 2 milyar

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yılın 9 ayında Batı Akdeniz'den 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Hedefimiz bu sene 2 milyar dolarlık ihracat" dedi. TİCARİ SAVAŞIN NEFERİ
Bu yılın 9 ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 arttığını anlatan Bahar, "Bölgemizden 151 ülkeye ihracat yapıldı. Memleketimiz ticaret savaşlarının ortasında kavga veriyorsa biz bu savaşın askerleriyiz. 'Bölge ve her bir işletme olarak bu hedefleri desteklemeliyiz' diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Bölgeden 25 sektörün ihracat gerçekleştirdiğini fakat toplam ihracatın yüzde 60'ını madencilik ve yaş meyve sebze sektörlerinin oluşturduğunu belirten Bahar, diğer sektörleri desteklemek ve ihracatlarını artırmak için çalışmak gerektiğini söyledi. Bahar, BAİB olarak yaş sebze meyve lojistik merkezleri projesi hazırladıklarını ve bakanlığa sunduklarını söyledi. TIR PARKI VE LIMAN KONUSU Antalya
'da bir tır parkının bulunmadığını, bununla ilgili inisiyatif almak istediklerini ifade eden Bahar, Antalya
Limanı'na ro-ro hizmetini getirmek için çalışmaları bulunduğunu da anlattı.