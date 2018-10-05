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İspanyol turizmcilerin ’yı keşif gezisi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
İspanyol turizmcilerin Antalya’yı keşif gezisi
İSPANYOL turizmciler, tesisleri yerinde görüp, Türkiye'nin turizmdeki başarısının nasıl oluştuğunu öğrenmek için Antalya'ya geldi. İspanya'nın Valencia Özerk Bölgesi Otel İşletmeleri ve Turizm Birliği Başkanı Toni Mayor, Valencia Belediye Başkanı Antonio Perez, Hosbec Otelciler Birliği Başkanı Antonio Mayor Suarez ile bir grup otelci 'ya gelerek, turistik tesisleri ve Antalya'yı gezdi. İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu, İspanyol misafirlerin son gecesinde gece düzenledi. İspanya'nın Valencia Özerk Bölgesi Otel İşletmeleri ve Turizm Birliği Başkanı Toni Mayor, "Antalya'nın lokasyonu çok iyi. Avrupa, Arap ülkeleri, Rusya gibi bir çok ülke 3.5 saat içinde Antalya'ya ulaşabiliyor. Antalya turizmde çok daha yukarılara çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
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İspanyol turizmcilerin Antalya’yı keşif gezisi
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