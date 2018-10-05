Köpekleri Cesur anneleri fedakar

Antalya
'da çıkan ev yangınında alevlerin arasında kalan ve 'Cesur' isimli köpeğin uyarmasıyla uyanan 36 yaşındaki anne Türkan Gümüş, Poyraz (2), Filiz (4) ve Emirhan (5) isimli 3 çocuğunu canını hiçe sayarak son anda kurtardı. 'CESUR' KÖPEK UYARDI
Olay sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altonova Orta Mahalle 2'nolu sokakta meydana geldi. Evinde 3 çocuğu ile birlikte yaşayan anne Türkan Gümüş, evlerinin önünde bulunan 'Cesur' adlı kaniş cinsi köpeğin havlamasıyla uyanıp yattıkları odayı alevlerin sardığını gördü. Yataktan fırlayan Türkan Gümüş, oğlu Poyraz ile kızı Filiz'i kucağına alarak çığlık çığlığa alevlerin arasından dışarı çıkardı. ALEVLERİN ARASINA DALDI
Tekrar içeri koşarak en büyük oğlu Emirhan'ı da kurtaran anneye komşuları da yardım etti. Bu sırada olay yerine itfaiye gelerek alevlere müdahale etti. 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Türkan Gümüş'ün oturduğu evin iki odası kullanılamaz hale geldi.