Kurt kovaladı at kaçırdı

55'INCI Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin 10 yarışma filminin iki yerli yapımından biri olan Çınar izleyici ile buluştu. Yönetmen Mustafa Karadeniz'in tamamı gerçek hikayelere dayanan filmin ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. Doğum anında bebekleri başka bir aileyle karışan bir aileyi anlatan filmin Kars Sarıkamış'ta eksi 45 derecede, 45 günde, 45 kişilik bir ekiple çekildiğini anlatan yönetmen Mustafa Karadeniz, "Başrol oyuncumuzu iki kez at kaçırdı. Ekibimizi kurt kovaladı. Ama filmi tamamlayabildik" diye konuştu. ENGELLİLERE ADANDI
Yönetmen Karadeniz, "Bu filmi engellilere adamak istiyorum. Onlara 'siz de başarabilirsiniz' demek istiyorum" dedi. Filmin ana karakterleri çocuğu canlandıran Yunus Emre Çelik de "Filmin güzelliği annelerimizin fedakarlığıdır" ifadelerini kullanırken başrol oyuncusu Sezgin Cengiz ise filmde makam şoförünü canlandırmasına rağmen araba kullanmayı bilmediğini anlattı.