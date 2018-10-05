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Soner’in kalbi ’de atıyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Soner’in kalbi İzmir’de atıyor
'NIN Şarkikaraağaç ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Soner Tevfik Kaygısız'ın (23) bağışlanan kalbi 'de yaşayan 57 yaşındaki Murat Atik'e nakledildi.

AILESIYLE TANIŞMAK İSTİYOR
Soner Tevfik Kaygısız'ın İzmir'e getirilen kalbi, 3 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören ve 2 senedir de makineye bağlı olarak yaşayan döküm mühendisi Murat Atik'e nakledildi. Evli ve 3 çocuk babası Atik, Kaygısız'ın ailesiyle tanışmak istediğini söyledi. Atik, "Organ bağışı yapan aileye teşekkür ediyorum. Onlarla en kısa zamanda tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Soner’in kalbi İzmir’de atıyor
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