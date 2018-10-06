27 yıllık vergi borcu sürprizi

Antalya
'da yaşayan 9 kardeşli Can ailesi, 1991 yılında vefat eden babalarının ölümünden 27 yıl sonra gelen 'vergi borcu' haberiyle neye uğradığını şaşırdı. Serik'te çiftçilikle uğraşan 9 çocuk babası Mehmet Ali Can, 1991 yılında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Mehmet Ali Can'ın eşi Behiye Can'a, 16 Ocak 2017 tarihinde ölen eşinin İzmir Karşıyaka'da bir tekstil fabrikası işlettiği ve gelir vergisi ödemesi gerektiği yazısı geldi. Vadesi geçmiş toplam 5 bin 350 TL'lik çıkartılan borç, 2018 yılında miras varisi olarak bir kardeş hariç tüm kardeşlere bölüştürüldü. Kardeşlerden Ergül Can, "Babamız 1991'de öldü, fabrika 1994'te kurulmuş. 9 kardeşiz ve durmadan vergi borcu geliyor. Yasal hakkımızı kullanacağız" dedi.