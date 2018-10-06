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’ya İspanyol övgüsü

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Antalya’ya İspanyol övgüsü
Antalya'nın turizm deneyimlerinden faydalanmak isteyen 'nın turizm kenti Benidorm'un Belediye Başkanı Antonio Perez Perez ve İspanyol turizmcilerden oluşan bir heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI
Ziyarette İspanya'nın Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu da hazır bulundu. Başkan Perez yılda 14 milyona yakın turist ağırlayan bir kent olmasına rağmen Antalya'da alt yapının kusursuz işlediğini belirterek "Antalya'nın turizmdeki başarısı dikkat çekici ve örnek almak için geldik" dedi. Başkan Perez Antalya'yı turizmin parlayan yıldızı yapan Başkan Menderes Türel'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Antalya’ya İspanyol övgüsü
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