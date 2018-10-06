Antalya’ya İspanyol övgüsü

Antalya
'nın
turizm deneyimlerinden faydalanmak isteyen İspanya
'nın turizm kenti Benidorm'un Belediye Başkanı Antonio Perez Perez ve İspanyol turizmcilerden oluşan bir heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i makamında ziyaret etti. TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI
Ziyarette İspanya'nın Antalya
Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu da hazır bulundu. Başkan Perez yılda 14 milyona yakın turist ağırlayan bir kent olmasına rağmen Antalya'da alt yapının kusursuz işlediğini belirterek "Antalya'nın turizmdeki başarısı dikkat çekici ve örnek almak için geldik" dedi. Başkan Perez Antalya'yı turizmin parlayan yıldızı yapan Başkan Menderes Türel'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.