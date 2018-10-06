AÜ dünyanın en iyileri arasında

Akdeniz
Üniversitesi (AÜ
), dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na (Times Higher Eduation- 2019) Türkiye
'den giren üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı. 77 ülkeden bin 258 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bu yılki sıralamada Türkiye'den 23 üniversite yer aldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Bu önemli bir başarı. Üniversitemizin dünya üniversiteleri ile yarışır düzeye gelmesi ve her geçen gün büyüyen ve gelişen bir çizgiye sahip olması mutluluk verici" diye konuştu.