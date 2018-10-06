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Dijital Zirvesi ’da

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Dijital Zirvesi Antalya’da
'nin sektörüne ait tek dijital odaklı satış ve pazarlama etkinliği olan Antalya Dijital Zirvesi, 10 Ekim'de 'da gerçekleşecek. Reklam, medya, pazarlama, satış ve iletişim dünyasının tüm paydaşlarını turizm sektörüyle buluşturan 3. 'nde 1000'in üzerinde katılımcı ve 12 konuşmacı yer alacak. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, dijital dönüşüm ve turizme etkileri kapsamlı olarak ele alınacak. CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Türkiye de turizm sektöründe 4.0'a geçmeli. Dijital dönüşümü sağlayan her işletme ülkemizin dünyadaki turizm marka algısını oluşturacaktır" dedi.
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Dijital Zirvesi Antalya’da
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