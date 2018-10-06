Ekmek fiyatında anlaşma sağlandı

BUGÜN NELER OLDU

Alanya'da1 haftadır yaşanan ekmek kaosuna son nokta konuldu. Zam kararı onaylanmadan 200 gram ekmeği 1.25 TL'ye ekmek satan fırıncılarla uzlaşma sağlandı. Ekmek 50 gram artırılarak 250 grama çıkartıldı. İlçede ekmek bundan böyle 250 gram olacak ve 1.25 TL'den satılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel fırıncılarla anlaştı ve fırınların ekmeğin gramajını 50 gram artırarak 250 gram ekmeği 1.25 TL'den satmasına karar verildi.Başkan Yücel, "Fırıncılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizdeki mevcut zamların ardından zarar etseler dahi bu mutabakata uyacaklarını söylediler" dedi. Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam ise, "Ekmek fiyatlarımızı gramajı artırarak kilosunu 5 TL'ye sabitlemek üzere eski haline geri getirdik. Zarara uğrasak da alınan bu karara uyacağız" dedi. Öte yandan, fırıncıların zam talebi pazartesi günü resmi olarak karara bağlanacak.