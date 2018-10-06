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İhmal kurbanı

’nın Korkuteli ilçesi ’nda sınıftaki kitap dolabı devrildi. 7 yaşındaki Yasin dolabın altında kaldı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
İhmal kurbanı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, bir öğrenci ihmalin kurbanı oldu. Duvara sabitlenmeyen kitap dolabı 2'nci sınıf öğrencisinin üzerine devrildi. Küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

ÖĞRETMENLER ÇIKARDI
Olay, Korkuteli 'nda meydana geldi. Okulun 2'nci sınıfında eğitim gören 7 yaşındaki sınıfta oynarken sınıfta öğretmenlerin kullandığı kitap dolabı devrildi. Gürültüyü duyan çocukların haber vermesi üzerine öğretmenler sınıfa koşarak dolabın altında kalan Yasin'i çıkardı. Yasin Alkan için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

DOKTORLAR UYUTUYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan küçük Yasin'in tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Haberi alan Yasin Alkan'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Korkuteli Müdürü İsmet Yıldız, doktorların yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasin Alkan'ın pazartesiye kadar uyutulacağını söylediklerini açıkladı.
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İhmal kurbanı
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