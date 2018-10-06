İhmal kurbanı

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde, bir öğrenci ihmalin kurbanı oldu. Duvara sabitlenmeyen kitap dolabı 2'nci sınıf öğrencisinin üzerine devrildi. Küçük çocuk ağır şekilde yaralandı. ÖĞRETMENLER ÇIKARDI
Olay, Korkuteli Osman Önal İlkokulu
'nda meydana geldi. Okulun 2'nci sınıfında eğitim gören 7 yaşındaki Yasin Alkan
sınıfta oynarken sınıfta öğretmenlerin kullandığı kitap dolabı devrildi. Gürültüyü duyan çocukların haber vermesi üzerine öğretmenler sınıfa koşarak dolabın altında kalan Yasin'i çıkardı. Yasin Alkan için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. DOKTORLAR UYUTUYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan küçük Yasin'in tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Haberi alan Yasin Alkan'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Korkuteli Milli Eğitim
Müdürü İsmet Yıldız, doktorların yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasin Alkan'ın pazartesiye kadar uyutulacağını söylediklerini açıkladı.