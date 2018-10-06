İsterlerse satın alabilecekler

BUGÜN NELER OLDU

Çiftçiler, arazinin belediye veya mücavir alan sınırları içinde olması durumunda ise Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satın alabilecek. Taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle vade farkı alınıp ödenebilecek. Belediye ve mücavir sınırları dışında olması halinde ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu araziler doğrudan satın alınabilecek ve bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim yapılacak. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksit uygulanabilecek. Başvuralar ise 19 Kasım'a kadar devem edecek.