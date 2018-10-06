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Mola Evleri tam not aldı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Mola Evleri tam not aldı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ve AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in ev sahipliğinde Falez Molaevi ve ASMEK Modaevi'ni ziyaret etti. Konuklarına Türkiye'de ilk olan 'Mola Evleri'ni anlatan Ebru Türel, "Aileler biraz nefes alırken, biz de çocuklarına en güzel şekilde bakıyoruz" dedi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerdeki başarısını takdir ettiğini söyleyen Sevim Karaloğlu ise, "Anne duyarlığıyla bu projeyi Antalya'ya kazandırdığınız için sizi bir kez daha kutluyorum" dedi.
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Mola Evleri tam not aldı
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