Sağlıkla oynayana ceza

Antalya
'nın Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere göz açtırmıyor. Yapılan denetimler sonucunda yüzlerce işyeri ve ürün denetlenerek hijyen kurallarına uymayanlar bakanlığa bildirildi. Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar 2018 yılı ekim ayı itibarı ile gıda işletmelerine 4 bin 442 denetim yaptıklarını açıkladı. 171 işletmede olumsuzluk tespit edildiğini kaydeden Rüzgar, "35 işletmemize cezai işlem uygulanmıştır" dedi. İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Rüzgar, "Gıda işletmeleri ile ilgili ALO 174 Gıda Hattı'na 234 şikayet geldi. Yapılan denetlemede olumsuz olan 19 işletmeye ceza uygulandı. Olumsuz numune sonuçları bakanlığımıza bildirildi. Bu işletmeler bakanlığımızca deşifre ediliyor" diye konuştu.