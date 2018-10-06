Serik’te imamlar pedal çevirecek

Antalya
'nın
Serik ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında aktif olarak çalışan ve emekli imamların katılımıyla düzenlenen konferansta imamlara bisiklet dağıtıldı. Belediye olarak çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "2016 yılında sporu yaşam standardı haline getirebilmek adına sağlıklı yaşam için pedal çevir kampanyasıyla 3 bin 200 öğrenciye bisiklet hediye ettik. Şimdi imamlarımızı spora teşvik ediyoruz. Amacımız sporu yaşamın bir parçası yapmak" dedi.