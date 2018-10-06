Tarıma arazi desteği

Atıl durumdaki Hazine'ye ait arazilerin tarıma kazandırılması için yapılan çalışmalara vatandaş büyük ilgi gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı
iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeden yararlanmak için Antalya
'dan bin 500 kişi başvurdu. ÖDEME KOLAYLIĞI VAR
Atıl durumdaki tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacak uygulamadan yararlanabilmek için 31 Aralık 2017'den önce bu arazinin 3 yıl süreyle başvuru sahibi tarafından kullanılmış olması gerekiyor. Hazine arazisini kiralayan kişi kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını ise 2 taksitle ödeyebilecek. Çiftçi isterse ödemeyi hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek. Kiralamada bir diğer önemli konu ise kiracının daha önceden ecrimisil borcunun bulunmaması. Kira süresi sonunda çiftçiler isterlerse kira süresini uzatabilecek, isterlerse de bu arazileri doğrudan satın alabilecek.