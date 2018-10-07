87’de yıkıldık

Süper
Lig'in 8'inci haftasında Antalya
spor evinde Galatasaray
'ı konuk etti. Konuk takımın daha etkili başladığı maçın ilk 10 dakikasında Ndiaye ve Rodrigues'in şutları skoru değiştirmedi. Bu iki pozisyondan sonra Antalya
spor oyundaki dengeyi kurdu ve rakip yarı alanda daha çok görünmeye başladı. 31'inci dakikada net fırsatı kaçıran da Antalyaspor'du. Karşılaşmanın 45'inci dakikasında penaltı düdüğü çaldı. Cüneyt Çakır
ceza alanı içindeki hava topu mücadelesinde penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Çakır kararının yanlış olduğunu görünce penaltıyı iptal etti. İlk 45 dakika böylece golsüz sona erdi. DONK ATTI VE BİTTİ
Maçın ikinci yarısı da ilk yarıdaki gibi başladı. Ancak ilk yarıdaki 10 dakikalık baskıya rağmen bu kez Galatasaray ikinci yarının ilk 20 dakikasında Antalyaspor'u kendi yarı alanına hapsetti. Buna rağmen Galatasaray'ın kaleyi tutan ilk şutu 65'inci dakikada Onyekuru'dan geldi. Boffin gole izin vermedi. 77'de Sinan Gümüş
'ün yüzde yüzlük kafa vuruşunda Belçikalı kaleci yine başroldeydi. Antalyaspor geriye yaslanmanın faturasını 87'de Donk'un golüyle ödedi. Sağdan gelen ortayı oyuna iki dakika önce giren Donk kafayla filelere gönderince Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti. Mücadele de 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. FORMA REKLAMI TARAFTARDAN
ANTALYASPOR'UN dün akşam Galatasaray karşısında giydiği formaya taraftar reklam verdi. Bugüne kadar forma reklamı olmadan sahaya çıkan Antalyaspor'da 07 Gençlik taraftar grubu formanın göğüs reklam sponsoru oldu. Taraftarlar dün de karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 20 bin civarında taraftar grubu takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. 07 Gençlik böylece hem tribünde, hem de sahada takımına katkı koydu.