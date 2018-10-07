Alanyaspor nazara geldi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda galibiyeti olmayan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaştı. Düşük tempoda başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan taraf Erzurumspor gibi görünse de ilk tehlikeli atak 25'inci dakikada Alanyaspor adına Fernandes'ten geldi ama skor değişmedi. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulmak adına olumlu bir performans gösteremeyince devre golsüz eşitlikle tamamlandı. TEK GOLLE YIKILDIK
İkinci yarıya Erzurumspor daha iyi başladı. Özer'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı 48'inci dakikada Haydar başarılıydı. 54'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan Özer'in verdiği topu yakın mesafeden filelere gönderen Taylan Antalya
lı takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Alanyaspor beraberlik için yüklenmesine rağmen bu çabasını skora yansıtamayınca karşılaşmayı Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.