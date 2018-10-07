Alkol sonu oluyordu

Antalya
'DA giysileriyle denize giren ve uzun süre suda kalarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı. Konyaaltı sahilinde iki arkadaşıyla gece saatlerinde alkol alan F.R.B. (16), arkadaşları uyuduğu sırada giysileriyle denize girdi. F.R.B, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Sabaha karşı denize açılan balıkçılar, yorgun düşerek boğulma tehlikesi geçiren genci kurtararak sahile getirdi. 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği F.R.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Genci kurtaran balıkçılardan Aziz Kurtoğlu, balığa çıktıkları sırada kıyıdan 300 metre açıkta birinin olduğunu fark ettiklerini söyledi. BALIKÇILAR O ANI ANLATTI
BALIKÇI Aziz Kurtoğlu yaşananları şöyle anlattı: "Su üzerinde durmakta güçlük çekiyordu. İki kişiyle tekneye aldık. Üzerinde montu ve diğer kıyafetleri vardı. 'Neden kıyafetlerinle denize girdin?' diye sordum. Bana, 'Gece sahilde uyuyordum denize nasıl girdiğimi ve nasıl bu kadar açıldığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kıyıdan uzaktaydım. Beni kurtarmasaydınız ölecektim, yüzmeye gücüm kalmamıştı' cevabını verdi."