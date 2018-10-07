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Böyle eğitim olmaz

’da özel bir kreşe giden 5 yaşındaki çocuğun kreş sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden anne kreşten şikayetçi oldu

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Böyle eğitim olmaz
Antalya'da özel bir kreşe giden 5 yaşındaki hiperaktif çocuğun kreş sahibi tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Dilek T. (36), satış elemanı olarak çalıştığı için 5 yaşındaki oğlu N.T.'yi Kepez ilçesindeki özel bir kreşe yazdırdığını söyledi.

DARP RAPORU ALDI
Dilek T, maddi durumu iyi olmadığı için ilk etapta servis ücretini ödeyemediğini ve borcun bir miktarını ödedikten sonra kalan bölümü içinde senet imzaladığını ifade etti. Kreş ile yaşanan para krizinden 6 ay sonra, çocuğunun sınıfta bir arkadaşıyla tartıştığı ve sürekli sorun çıkardığı yönünde kreş sahibinden telefon alan Dilek T., "Akşam eve geldiğimde çocuğumun karnında morluklar ve ayak parmağı tırnağının kırıldığını gördüm. Oğlum 'öğretmenim yaptı' dedi. Hemen doktora gidip darp raporunu aldım ve kreş yönetiminden şikayetçi oldum. Ben çocuğumun yaramaz ve hiperaktif olduğunu biliyorum ama onlar bir eğitmen olarak bu çocuğu düzene sokmaları gerekirdi" dedi.

VİCDANLARI SIZLAMAMIŞ
Oğlunun bir arkadaşıyla tartıştığını, ardından da öğretmeni tarafından yaka paça sınıftan çıkarılarak müdüre götürüldüğü ve burada dövüldüğünü ileri süren Dilek T, "Dayak atılan yerde kamera yok. 5 yaşındaki bir çocuğu, 35-40 yaşındaki bir adam darp edebiliyorsa kesinlikle vicdanı yok demektir" diye konuştu.
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