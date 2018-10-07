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Doğum izninde uyuşturucu sattı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Doğum izninde uyuşturucu sattı
Antalya'DA uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum iznine çıkan Gül Kavas, uyuşturucu satarken yakalandı. Manavgat'ın Side Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma timlerini görünce otomobille kaçmaya başlayan Gül Kavas ve eşi Serdar Kavas, Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde durduruldu.

DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ
Otomobilde ve şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 18 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Gül Kavas'ın uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu bildirildi. Serdar Kavas ve eşi Gül Kavas sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Doğum izninde uyuşturucu sattı
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