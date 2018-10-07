Emekleyip ödül kazandılar

Antalya
'DAKİ Erasta AVM'de bebek emekleme yarışması düzenlendi. 'Bebek Şenliği' adıyla düzenlenen program kapsamında alışveriş merkezinde oluşturulan özel alanda bebekler, emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı. Bazı anne ve babalar, en sevdiği oyuncağı sallayıp adlarıyla seslenerek bebeklerinin yarışmayı önde tamamlayabilmesi için çabaladı. Bebeklerin bazıları anne ve babalarının yanına emekleyerek ulaşmayı başardı. Bazı bebekler başka tarafa yöneldi, bazıları da korkarak ağladı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.