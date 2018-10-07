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Emekleyip ödül kazandılar

’da bebekler emekleyerek yarıştı. Anneler ise kenarda ter döktü

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Emekleyip ödül kazandılar
Antalya'DAKİ Erasta AVM'de bebek emekleme yarışması düzenlendi. 'Bebek Şenliği' adıyla düzenlenen program kapsamında alışveriş merkezinde oluşturulan özel alanda bebekler, emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı. Bazı anne ve babalar, en sevdiği oyuncağı sallayıp adlarıyla seslenerek bebeklerinin yarışmayı önde tamamlayabilmesi için çabaladı. Bebeklerin bazıları anne ve babalarının yanına emekleyerek ulaşmayı başardı. Bazı bebekler başka tarafa yöneldi, bazıları da korkarak ağladı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.
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