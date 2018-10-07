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En kapsamlı sergi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
En kapsamlı sergi
TÜRKİYE'NİN en kapsamlı portre sergisi olan ve Ahmet Merey Koleksiyonu'ndan 81 eseri bir araya getiren Zamanın Sessiz Tanıkları- Türk Resminde Portre- Otoportre Sergisi, Antalya Kültür Sanat (AKS) Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide İbrahim Çallı'dan Abidin Dino'ya, Mehmet Güreli'den 'ya farklı dönem ve ekollerden 69 sanatçının eserleri yer alıyor. Şubat 2019'a kadar açık kalacak serginin kapıları 'Türk Resminde Portre' konulu söyleşi ile açıldı. Söyleşiye koleksiyon sahibi Ahmet Merey ve serginin küratörü Veysel Uğurlu katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sergiyi ilk ziyaret eden Vali oldu.
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