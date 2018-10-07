En kapsamlı sergi

TÜRKİYE'NİN en kapsamlı portre sergisi olan ve Ahmet Merey Koleksiyonu'ndan 81 eseri bir araya getiren Zamanın Sessiz Tanıkları- Türk Resminde Portre- Otoportre Sergisi, Antalya
Kültür Sanat (AKS) Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide İbrahim Çallı'dan Abidin Dino'ya, Mehmet Güreli'den Nazmi Ziya
'ya farklı dönem ve ekollerden 69 sanatçının eserleri yer alıyor. Şubat 2019'a kadar açık kalacak serginin kapıları 'Türk Resminde Portre' konulu söyleşi ile açıldı. Söyleşiye koleksiyon sahibi Ahmet Merey ve serginin küratörü Veysel Uğurlu katıldı. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Sergiyi ilk ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu
oldu.