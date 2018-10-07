Festival sayfası şaşırttı

BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin medya sponsoru SABAH yine farkını ortaya koydu. Festival süresince sinema büyüsünün sayfalarına taşıyan SABAH Akdeniz
, festivalin ödül töreninde de geleneği bozmadı. Festivalin kapanış gecesi yıldız yağmuruna tutulan ve adeta şıklık yarışı yaşanan kırmızı halı seremonisinin birbirinden renkli fotoğraflarının yer aldığı SABAH Akdeniz ödül töreni sonrası davetlilere dağıtıldı. GELENEK YİNE BOZULMADI
Kırmızı halı geçişinden tam bir saat sonra gecenin fotoğraflarını da içeren gazeteyi ellerine alan davetliler büyük bir şok yaşadı. Gazeteyi inceleyen davetliler, "Matbaayı Cam Piramit'e mi taşıdın��z", "Zaman makinesi gibi, yarının gazetesi elimde" sözleriyle şaşkınlıklarını gösterdi. Bazı davetliler gazete sayfalarında kendi fotoğraflarını araması renkli görüntüler oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, "SABAH Akdeniz yine geleneği bozmadı" diye konuştu.