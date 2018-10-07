Fethiye’ye Çinli akını

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesine geçen yıl olduğu gibi yine Çinli turist akını başladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde kuruluş yıl dönümü ve sonbahar güz bayramı tatilinden yararlanan Çinliler, Fethiye-Ölüdeniz'i mesken tuttu. FETOB Başkanı Bülent Uysal "Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde ağırladığımız televizyon ekiplerinin çektiği yarışma programları bu yoğunlukta oldukça etkili oldu. Ayrıca Çinli ünlülerin yamaç paraşütü ile uçuşlarının ülkelerinde televizyonlarda gösterilmesi bütün gözleri Türkiye ve Ölüdeniz'e çevirdi" dedi.