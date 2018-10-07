Güvenlikçi kaza kurbanı oldu

Antalya
'DA kontrolden çıkan otomobilin takla atıp bariyerlere çarptığı kaza
da 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Gazipaşa Yeşilöz Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda meydana geldi. Seydi Talan yönetimindeki 07 UV 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada Seydi Talan ile araçtaki Murat Mangar (31) yaralandı.Yaralılardan Mangar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seydi Talan ve Murat Mangar'ın Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.