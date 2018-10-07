Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Güvenlikçi kaza kurbanı oldu

Güvenlikçi kurbanı oldu

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Güvenlikçi kaza kurbanı oldu
Antalya'DA kontrolden çıkan otomobilin takla atıp bariyerlere çarptığı da 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Gazipaşa Yeşilöz Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda meydana geldi. Seydi Talan yönetimindeki 07 UV 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada Seydi Talan ile araçtaki Murat Mangar (31) yaralandı.Yaralılardan Mangar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seydi Talan ve Murat Mangar'ın Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenlikçi kaza kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN