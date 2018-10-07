Moraller düzeldi

Antalya turizm
i bu yılbaşından itibaren tarihinin en iyi dönemini yaşamaya ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Uzun yıllardır mayıseylül arasında sıkışan kent turizmi ilk defa bu yıl eylül ve ekim aylarında da geçen yıllardaki temmuz-ağustos aylarındaki havayı yakaladı. Eylül ayında toplam 1 milyon 952 bin turist
ve günlük 65 bin kişi ortalamasını yakalayan Antalya
, ekim ayına da çok iyi başladı. Hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği, golf başta olmak üzere denizkum- güneş turizminin yanı sıra doğa turizminin de hareketlendiği Antalya'ya ekim ayının ilk 5 gününde havayoluyla gelen turist sayısı 300 bin kişiye ulaştı. Sezon neredeyse iki ay daha uzadı. 14 MİLYON HEDEFİNE DOĞRU
Antalya'da, 1 Ocak'tan 5 Ekim'e kadarki dönemde sadece iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı ise 11 milyon 371 bin kişiye yükseldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu bir başarı hikayesidir. Bu başarı şehrimizindir, ülkemizindir, milletimizindir. Vardığımız her hedef, yeni hedeflerimizin başlangıç noktası olacak" dedi.