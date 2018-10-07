Yıldızlarla final

Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsoru olduğu 55'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya
Film Festivali bu yıl da yine dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Türkiye'nin Oscar'ı olarak tanımlanan festivalin kapanış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıdaki şıklık yarışına sahne oldu. Sinemanın kalbinin attığı Antalya
, bir hafta boyunca binlerce sinemaseveri ağırladı. YILDIZ YAĞMURU
Önceki yıllarda Kevin Spacey, Adrien Brody, Hervey Keitel, Kathleen Turner gibi Hollywood yıldızlarının arzı endam ettiği kırmızı halıdan bu yıl da 'Dişi Terminatör' olarak ünlenen Kristinna Loken ve 500 filmde rol alarak rekora imza atan Eric Roberts yürüdü. Geceye damgasını vuran isim ise Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli oldu. Ayrıca Ahu Yağtu, Wilma Elles, Nebahat Çehre, Fadik Sevin Atasoy, Oktay Kaynarca, Tuba Ünsal, Ekin Türkmen de gecenin dikkat çeken yıldız isimleri oldu. Festival süresince de Asghar Farhadi, Ferzan Özpetek
, Bela Tar gibi ünlü yönetmenler de sinemaseverlerle buluştu. Kapanış töreninde ABD'li ünlü aktör Eric Roberts'e ve İbrahim Tatlıses'e 'Onur Ödülü' verildi. Cem Yılmaz'a da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' takdim edildi. GECENİN SÜRPRİZİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
kapanış gecesi müjde verdi. Festivalde yaklaşık bin 200 konukla bir araya gelindiğini, filmleri de yaklaşık 34 bin 900 kişinin izlediğini söyleyen Türel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Antalya'yı sinema sektörünün merkezi yapmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl Türkiye Sinema Ödülleri'ni başlatacağız. Bir festival sarayı projemizi de inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.
Nezaket ÖZ – Furkan YAZICI – Musa DOĞAN – Erdoğan ÖZTÜRK – Talat ÖZTUZSUZ / ANTALYA