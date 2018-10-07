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‘Zümrüdüanka’ ile perde açıldı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
‘Zümrüdüanka’ ile perde açıldı
Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sanat sezonunu 'Zümrüdüanka' adlı eserin prömiyeriyle açtı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl başlattığı 'Kadın Yazar, Kadın Yönetmen' projesi kapsamında Elif Solak'ın yazdığı, Ezgi Yentürk'ün yönettiği 'Zümrüdüanka' Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

GEÇMİŞE YOLCULUK
Toplam 2 perdelik oyunda Şebnem Şahin, Durmuş Benli'nin de aralarında yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu rol aldı. İzleyenleri geçmişe yolculuk yaptıran, hayal kurduran, heyecan yaratan eser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı. ADT Müdürü Alpay Aksum tiyatroseverleri yeni sezonda sürpriz oyunlarla buluşturacaklarını söyledi.
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‘Zümrüdüanka’ ile perde açıldı
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