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4’üncü evlat Cesur

’da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğunu havlayarak kurtaran ‘Cesur’, mahallelinin ilgi odağı oldu. Anne , “3 evladım vardı, 4 oldu” dedi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
4’üncü evlat Cesur
Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde evde prizde unutulan şarj aletinin alev alması sonucu çıkan yangında uyuyakalan anne ve çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ı (2) havlamasıyla uyandıran ve yanmaktan kurtaran 'Cesur' adlı köpek, mahallenin ilgi odağı oldu. Cesur'a mahallede yaşayan vatandaşlar ve çocuklar tarafından 'kahraman köpek' diye isim konuldu. Köpeğine sarılarak öpen Türkan Gümüş, köpeği sayesinde hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÖLENE KADAR BAKACAK
Kiracı olarak yaşadıkları evin kullanılamaz hale geldiğini, sadece bir odanın yaşanabilecek durumda olduğunu dile getiren Gümüş, en büyük tesellilerinin çocuklarının yangından zarar görmeden kurtulması olduğunu kaydetti. Hayatlarını 'Cesur'a borçlu olduklarını kaydeden Gümüş, "Köpek o yangının içinde can havliyle bizi bırakıp gitmemiş. 'Sen de çık' gibisinden bize doğru sürekli havlıyordu. Adı gibi cesur. Benim 3 evladım vardı, bu saatten sonra Cesur dördüncü evladım oldu. Bundan önce de bakıyordum ama artık son nefesime kadar köpeğime sahip çıkıp, ona bakacağım" dedi.

VATANDAŞ SEFERBER OLDU
Yangınla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından hayırseverlerden telefonlar aldıklarını dile getiren Gümüş, "Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, eşya ve gıda yardımında bulunmak istiyorlar ama önceliğim evimizin temizlenmesi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler gelip evi temizleyecekler. Ardından yanan yerlerin onarılıp, boya ve elektrik tesisatının yapılması gerekiyor. Sonra yardım için önerilen eşyaları alabilirim. Kış gelmeden başımızı sokabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Çocuklarıyla hayatta kalmaya çalışan, tek başına bir kadındım. Türk milleti benim yalnız olmadığımı hissettirdi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
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4’üncü evlat Cesur
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