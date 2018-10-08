Çakır’a büyük tepki

Antalya
spor
taraftarları Cüneyt Çakır
'a öfkeli. Karşılaşmanın hemen başında Muslera'nın Macion'a yaptığı sert harekette faul bile çalmayan Çakır'ın kırmızı kart bile çıkabilecek pozisyonda faulü bile görmemesi tepki çekti. PENALTIYI ES GEÇTİ
İlk
yarının son anlarında çaldığı penaltı düdüğü VAR'a takılan Çakır, maçın son anlarında Muslera'nın yine Maicon'u 3 kez iterek kale alanı içinde düşürmesini de görmedi. Galatasaray
'ın golünde faul düdüğü de çalmayan Çakır'ın, son anlarda atak devam etme eğilimindeyken maçı bitirmesi de tepki çeken kararlardandı.