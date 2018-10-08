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Çakır’a büyük tepki

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Çakır’a büyük tepki
Antalyaspor taraftarları 'a öfkeli. Karşılaşmanın hemen başında Muslera'nın Macion'a yaptığı sert harekette faul bile çalmayan Çakır'ın kırmızı kart bile çıkabilecek pozisyonda faulü bile görmemesi tepki çekti.

PENALTIYI ES GEÇTİ
İlk yarının son anlarında çaldığı penaltı düdüğü VAR'a takılan Çakır, maçın son anlarında Muslera'nın yine Maicon'u 3 kez iterek kale alanı içinde düşürmesini de görmedi. 'ın golünde faul düdüğü de çalmayan Çakır'ın, son anlarda atak devam etme eğilimindeyken maçı bitirmesi de tepki çeken kararlardandı.
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Çakır’a büyük tepki
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