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İş garantili aşçılık kursu

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
İş garantili aşçılık kursu
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde bu yıl ikincisi açılan İş-Kur destekli 'Aşçı Yardımcılığı Kursu'na katılan 25 kursiyer henüz kursun ilk gününde iş sahibi oldu. İş garantili kurs bitiminde 'Aşçı Yardımcılığı Sertifikası' sahibi olacak kursiyerlerin yüzde 20'si kadrolu olmak üzere iş başı yapacak. Toplamda 450 saat eğitim alacak kursiyerlere İş-Kur tarafından günlük 35 lira harçlık verilirken kurs boyunca genel sağlık sigortası desteği veriliyor. Aşçı adaylarının kurs boyunca mutfakta kullandıkları yemek malzemeleri ve temel ihtiyaçlarda İş-Kur tarafından karşılanıyor. Ağırlığını kadın kursiyerlerin oluşturduğu Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda iş güvenliği, hijyen, sanitasyon derslerinin yanı sıra Fransız, , İtalyan ve mutfaklarındaki yemekler de öğretiliyor.

İSTİHDAMA KATKI
Çamlıbel Halk Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, "Ülke istihdamına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Aşçılık öğretmeni Ahmet Yıldırım ise kursiyerlere zengin Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarını da öğrettiklerini ifade etti. Kursa yoğun talep gösterildiğini vurgulayan Yıldırım, 45 başvurudan eleme yaparak kontenjanı 25'e düşürdüklerini söyledi.
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