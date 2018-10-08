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Kardelen bitkisi tıpta kullanılıyor

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Kardelen bitkisi tıpta kullanılıyor
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü , 'Torosların gelinliği' olarak bilinen ve koruma altında olan 'kardelen' bitkisinin tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi. Doğal olarak 1000- 2000 metre yüksekliklerde yetişen 'kardelen' bitkisinin süs olarak da kullanıldığını belirten Mustafa Özen, "Soğan ve yaprakların ihtiva ettiği 'galanthamin' ve 'nivalin alkaloidleri kas ve damar hastalıklarında, çocuk felci aşısı elde edilmesinde, ayrıca taze yumrular ezilerek lapa halinde mide hastalıklarında da kullanılmaktadır" dedi.
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Kardelen bitkisi tıpta kullanılıyor
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