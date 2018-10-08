Kardelen bitkisi tıpta kullanılıyor

Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen
, 'Torosların gelinliği' olarak bilinen ve koruma altında olan 'kardelen' bitkisinin tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi. Doğal olarak 1000- 2000 metre yüksekliklerde yetişen 'kardelen' bitkisinin süs olarak da kullanıldığını belirten Mustafa Özen, "Soğan ve yaprakların ihtiva ettiği 'galanthamin' ve 'nivalin alkaloidleri kas ve damar hastalıklarında, çocuk felci aşısı elde edilmesinde, ayrıca taze yumrular ezilerek lapa halinde mide hastalıklarında da kullanılmaktadır" dedi.