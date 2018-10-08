Kemerspor 1 puanı kaptı

TFF
3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, Esenler Erokspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Her iki takım da 90 dakika boyunca gol atma başarısı gösteremedi. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Mustafa Yüksektepe'nin kırmızı kart görmesiyle Antalya
temsilcisi kalan dakikaları 10 kişi bitirdi. Haftayı Kemerspor 2003 8 puanda tamamladı
Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, sezonun ilk maçında Tofaş'a 3-2 yenildi. Eğirdir'de oynanan maçın ilk setini 20-25 kaybettikten sonra 25-22'lik ikinci setle durumu eşitleyen Elmaspor, 25-26 kaybettiği üçüncü setin ardından 25-22 ile yeniden eşitliği yakaladı ama final setinde 15-7 kaybedince salondan 3-2 mağlup ayrıldı.