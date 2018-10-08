Keyfimiz kaçtı

Süper Lig'de Antalya
takımlarının fırtınası milli maç arası öncesi dindi. Hem Antalyaspor
hem de Aytemiz Alanyaspor
haftayı 1-0'lık yenilgilerle tamamlayınca iki ekibimin taraftarları da hayal kırıklığı yaşadı. Cumartesi günü sahaya çıkan iki ekibimiz de bol eksikli kadrolarıyla rakipleri karşısında kazanabilecek bir oyun sergileyemedi. EKSİKLER ARANDI
Günün ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Erzurumspor karşısında aldı. 7 hafta sonunda henüz galibiyeti olmayan Erzurumspor, yeni teknik direktör Mehmet Özdilek ile ilk 3 puanına uzanırken Alanyaspor eksik oyuncularının yokluğunu aradı. Turuncu yeşilli ekip 90 dakika boyuncu rakibi karşısında net bir fırsat yakalayamazken mağlubiyet kaçınılmaz oldu. MÜCADELE YETMEDİ
Antalyaspor da kazandığı takdirde pazar gününe maç fazlasıyla lider girme şansını Galatasaray karşısında 1-0 yenilerek kaçırmış oldu. Mevlüt, Vinqueur, Charles, Barrada gibi ilk 11 oyuncularının yokluğu kırmızı beyazlıları pozisyon bulmaktan uzak tuttu. Mücadele bu maçta yeterli olmayınca riskleri alan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. REHAVET ÖNLENEMEDİ
Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futboldan keyif almadıkları bir maç oynadıklarını söyledi. Erzurum'a 5'te 5 yapma hedefiyle geldiklerini ifade eden Bakkal, "İki takım da üretkenliği olmayan bir futbol oynadı. Ben keyif almadım. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Böyle bir maç bu maç bize yakışmadı. Daha güzel maçlar izletmek zorundayız" diye konuştu. MÜCADELEYE DEVAM ANTALYASPOR
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, son dakikada gelen gole üzüldüklerini kaydetti. Oyuncularını kutladığını belirten genç teknik adam, "Hücumda maalesef hamle yapacak oyuncular olmadığı için iyi savunma yönünü yapmaya çalıştık. Milli maç arasında eksik oyuncularımızın da bir kısmı takıma dönecektir. Mücadeleye devam" dedi. CAMEKANLI BÖLÜM TELEKOM'DAN ÖRNEK
Antalya
Stadı'nda konuk takım taraftarlarının bulunduğu tribünde yer alan camlı bölmeye 'kafes' denmesine başkan Ali Şafak Öztürk'ten yanıt geldi. Öztürk, "Sıkıntı stadın yapısından kaynaklanıyor. Galatasaray'ın stadından gördüğümüz cam korumaları taktık. Gerekli düzenlemelerle arka tarafa havalandırmalar yaptık ama burada önemli olan futboldan önce can. Bizim stadımızda deplasman tribünü 3 kat olduğu için bu şekilde oldu. Deplasman tribünü kafes değil. Tekrar değerlendirme yapabiliriz" dedi