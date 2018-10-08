Yıldırım’dan anlamlı ziyaret

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, Batman
'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim
'in Antalya
'daki ailesine ziyarette bulundu. Yıldırım, Antalya Havalimanı
'nda Vali Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür etti. ŞEHİDİN EVİNDE DUA ETTI Antalya
lıların kendisini coşkulu şekilde karşıladığını ifade eden ve birlik-beraberlik mesajı veren Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız bir şekilde geçmişte yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, daha sonra Batman'da terörist saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Aksu'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde de bulundu.