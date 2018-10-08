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Yıldırım’dan anlamlı ziyaret

Başkanı Yıldırım, şehit ’in ’daki ailesine ziyarette bulundu

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Yıldırım’dan anlamlı ziyaret
Başkanı , 'da şehit düşen 'in Antalya'daki ailesine ziyarette bulundu. Yıldırım, 'nda Vali , Büyükşehir Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür etti.

ŞEHİDİN EVİNDE DUA ETTI
lıların kendisini coşkulu şekilde karşıladığını ifade eden ve birlik-beraberlik mesajı veren Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız bir şekilde geçmişte yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, daha sonra Batman'da terörist saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Aksu'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde de bulundu.
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Yıldırım’dan anlamlı ziyaret
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