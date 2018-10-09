Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Açık hava müzesi

Açık hava müzesi

’da, dünyanın ilk müze konseptli caddesi olan Ali Çetinkaya’da Doğu Garajı kazısından çıkan eserlerin birebir kopyaları sergileniyor

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Açık hava müzesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ´in '´nın en değerli köşesinden biri haline gelecek ´ dediği Ali Çetinkaya Caddesi, yenilenen yüzüyle kentin çekim merkezi olmaya başladı. Dünyada müze konsepti ile tasarlanan ilk cadde olan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi vitrini yerleştirildi. Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerin birebir kopyaları bu vitrinlerde sergilenmeye başladı. Caddeye farklı bir kimlik kazandıran eserler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

150 ESER SERGİLENECEK
Doğu Garajı Nekropol alanında yapılan kazılarda bine yakın mezar bulunduğunu hatırlatan Müzeler Şube Müdürlüğü Arkeoloğu Mehmet Şengül "Antalyalılar, Doğu Garajı'ndan çıkan eserleri merak ediyordu. Eserlerin bir kısmının bulundukları haliyle orijinaline yakın benzerleri yapıldı. Aralarında gözyaşı şişeleri, pişmiş toprak heykeller, ticari kaplar, heykel parçaları gibi birçok eser yer alıyor. Ali Çetinkaya'daki sergi vitrinler vatandaşların ve turistlerin bu eserleri tanımaları sağlanacak. Eserlerin gerçekleri yapımı devam eden Nekropol Müzesi'nde sergilenecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Açık hava müzesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN