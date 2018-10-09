Açık hava müzesi

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
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´nın en değerli köşesinden biri haline gelecek ´ dediği Ali Çetinkaya Caddesi, yenilenen yüzüyle kentin çekim merkezi olmaya başladı. Dünyada müze konsepti ile tasarlanan ilk cadde olan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi vitrini yerleştirildi. Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerin birebir kopyaları bu vitrinlerde sergilenmeye başladı. Caddeye farklı bir kimlik kazandıran eserler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. 150 ESER SERGİLENECEK
Doğu Garajı Nekropol alanında yapılan kazılarda bine yakın mezar bulunduğunu hatırlatan Müzeler Şube Müdürlüğü Arkeoloğu Mehmet Şengül "Antalyalılar, Doğu Garajı'ndan çıkan eserleri merak ediyordu. Eserlerin bir kısmının bulundukları haliyle orijinaline yakın benzerleri yapıldı. Aralarında gözyaşı şişeleri, pişmiş toprak heykeller, ticari kaplar, heykel parçaları gibi birçok eser yer alıyor. Ali Çetinkaya'daki sergi vitrinler vatandaşların ve turistlerin bu eserleri tanımaları sağlanacak. Eserlerin gerçekleri yapımı devam eden Nekropol Müzesi'nde sergilenecek" dedi.