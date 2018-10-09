AGC’de yönetim görev bölümü yaptı

HAFTA sonunda tek liste ile seçime gidilen Antalya
Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC
), Mevlüt Yeni
başkanlığındaki ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. AGC binasında yapılan ilk toplantıda Mevlüt Yeni başkanlığındaki yönetim kurulunda 17. dönem görev dağılımı şu şekilde oldu: Rukiye Benek (Başkan Vekili), Mehmet Şifa Çiçek (Başkan Yrd.), Salim Uzun (Başkan Yrd.), İdris Taş (Başkan Yrd.), Cafer Eser (Başkan Yrd.), Haşmet Öyken (Genel Sekreter), Rasim Gündüz (Mali Sekreter), Ersin Aydın (Genel Sekreter Yrd.), Ahmet Demir (Genel Koordinatör), Muhammet Ahmet Öcal (üye).