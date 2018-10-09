Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > AGC’de yönetim görev bölümü yaptı

’de yönetim görev bölümü yaptı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
AGC’de yönetim görev bölümü yaptı
HAFTA sonunda tek liste ile seçime gidilen Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (), başkanlığındaki ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. AGC binasında yapılan ilk toplantıda Mevlüt Yeni başkanlığındaki yönetim kurulunda 17. dönem görev dağılımı şu şekilde oldu: Rukiye Benek (Başkan Vekili), Mehmet Şifa Çiçek (Başkan Yrd.), Salim Uzun (Başkan Yrd.), İdris Taş (Başkan Yrd.), Cafer Eser (Başkan Yrd.), Haşmet Öyken (Genel Sekreter), Rasim Gündüz (Mali Sekreter), Ersin Aydın (Genel Sekreter Yrd.), Ahmet Demir (Genel Koordinatör), Muhammet Ahmet Öcal (üye).
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AGC’de yönetim görev bölümü yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN