Anne ve iki kızı kaza kurbanı

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yaya geçidinden geçen yayalara çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde seyir halindeki Mehmet Karadelme'nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden geçmekte olan anne Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz'a çarptı. Şans eseri otomobilin arkasından gelen 112 ambulans, durarak yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan anne ve kızları ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan
Şehrinaz ile özel hastaneye kaldırılan anne Nurgül'ün durumunun iyi olduğu, 6 yaşındaki Ceren'in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya
'ya sevk edildiği bildirildi.