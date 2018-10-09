Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Anne ve iki kızı kaza kurbanı

Anne ve iki kızı kaza kurbanı

Manavgat’ta otomobilin yaya geçidinden geçen yayalara çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Anne ve iki kızı kaza kurbanı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yaya geçidinden geçen yayalara çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde seyir halindeki Mehmet Karadelme'nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden geçmekte olan anne Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz'a çarptı. Şans eseri otomobilin arkasından gelen 112 ambulans, durarak yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan anne ve kızları ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şehrinaz ile özel hastaneye kaldırılan anne Nurgül'ün durumunun iyi olduğu, 6 yaşındaki Ceren'in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı 'ya sevk edildiği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve iki kızı kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN