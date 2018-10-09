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Anne ve iki kızı kaza kurbanı Manavgat’ta otomobilin yaya geçidinden geçen yayalara çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı