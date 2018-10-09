Başarı engel tanımıyor

GÖRME Engelliler Goalbaal Bayanlar 2. Lig müsabakalarından 1. Lig'e yükselen Antalya
Görme Engelliler Spor Kulübü takımının sporcuları, Kulüp Başkanı Özgür Koca, antrenör Selçuk Özdemir ve sosyal işler sorumlusu Süleyman Bahçe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti. DESTEĞE TEŞEKKÜR
Başarılı takım 18 maçta 16 galibiyet alarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayıp 1. Lige
yükseldiğini belirten Başkan Koca, kendilerine verdiği destek nedeniyle Hacıcaferoğlu'na teşekkürlerini sundu.