Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Başarı engel tanımıyor

Başarı engel tanımıyor

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Başarı engel tanımıyor
GÖRME Engelliler Goalbaal Bayanlar 2. Lig müsabakalarından 1. Lig'e yükselen Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü takımının sporcuları, Kulüp Başkanı Özgür Koca, antrenör Selçuk Özdemir ve sosyal işler sorumlusu Süleyman Bahçe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti.

DESTEĞE TEŞEKKÜR
Başarılı takım 18 maçta 16 galibiyet alarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayıp 1. yükseldiğini belirten Başkan Koca, kendilerine verdiği destek nedeniyle Hacıcaferoğlu'na teşekkürlerini sundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başarı engel tanımıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN