Gol düellosu Korkuteli’nin

Antalya
Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Manavgatspor'u son dakikada attığı golle 4-3 yenmeyi başardı. Korkuteli Belediyespor'un gollerini 35 ve 64'üncü dakikalarda Hasan Nur Doğan, 58'inci dakikada Mete Can Takı, 90+3'üncü dakikada Ersin Varol atarken, Manavgatspor'un gollerini ise 50'inci dakikada Volkan Çağlar, 78'inci dakikada Emrah Tunçbilek, 89'uncu dakikada ise Mert Dereli kaydetti. Korkuteli Belediyespor, aldığı galibiyetle 4 hafta sonra ilk puanını kazanmış oldu. .