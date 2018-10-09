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İlk müdahale sağlık müdüründen

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İlk müdahale sağlık müdüründen
'DA Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri sırasında bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi törende bulunan İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Burdur'da Amatör Spor Haftası kutlama programı, Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Tören halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle sona erdi. Tören sırasında bayılan lise öğrencisi Önder Seven'e ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Öğrenci daha sonra ambulansa götürülerek tedavi edildi.
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İlk müdahale sağlık müdüründen
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