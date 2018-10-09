İntihar dediler cinayet çıktı

Antalya
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Gazipaşa ilçesi Küçüklü Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Mustafa Akgün
(58), komşusuna ait çilek serasının demir tünelinde boğazından iple asılı olarak bulundu. İlk bakışta intihar
ettiği sanılan Akgün'ün vücudunda morluklar tespit edilince cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. ASILI HALDE BULUNDU
Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde komşusunun seradaki tavuklarını yemlemek için geldiği sırada Mustafa Akgün, boynundan camekan ipiyle aslı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akgün'ün öldüğü belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Akgün'ün cesedi, otopsisi için Antalya
Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. TIRNAKTAN ÖRNEK ALINDI
Karın bölgesinde morluklar bulunan Mustafa Akgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Başka bir noktada öldürüldükten sonra komşusunun serasına getirilen Akgün'ün kendisini asarak intihar ettiği süsü verildiği kaydedildi. Akgül'ün tırnak içlerinden inceleme için örnekler alındığı, cinayeti bu örneklerin aydınlatacağı ifade edildi. KATİLLER BULUNSUN
AĞABEY Hacı Akgün, kardeşi Mustafa Akgün'ü öldüren kişilerin bulunmasını istedi. İlk bakışta olayı intihar sandıklarını da belirten ağabey Akgün, "Şeytani bir plan ile başka bir yerde öldürüp sonra intihar süsü vermişler. Olay aydınlatılsın. Acımız çok büyük" dedi. Mustafa Akgün cansız bedeni Küçüklü Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.