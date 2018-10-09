Kafa kafaya çarpıştılar

BURDUR
'DA iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Antalya
- Isparta
yolunun Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü mevkisinde öğleden sonra meydana gelen kazada, 59 FE 598 plakalı otomobille 07 AAC 749 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ali Boz, Ali Erdem Boz, Hüseyin Boz, Meryem Boz, Fatma Hayal Boz, Murat Doğru ve Emre Erdoğan yaralandı. Yaralılardan Meryem Boz, Fatma Hayal Boz adlı bebekle Murat Doğru'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.