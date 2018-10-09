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Kahramanlar resimle anıldı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Kahramanlar resimle anıldı
Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (), '1. Dünya Savaşı'nda Antalya Sahillerinde Kazanılan Zaferler ve Antalyalı Kahramanlarımız' resim yarışması düzenledi. 2018 yılı AKSAN 2. Genç Ressamlar Resim Yarışması'na katılan eserleri değerlendiren seçici kurul, 262 resim arasından 132 resme ödül verdi. Yarışmaya katılan eserler arasında, 6-9 yaş gurubunda Çağatay Acar, 10-13 yaş gurubunda Elif Doğan, 14-17 yaş gurubunda Özlem Akpınar birinciliği elde etti. Seçici Kurul Özel Ödülü ise Ömer Baran'a verildi. Yarışmanın ödül töreni, Antalyalı kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un ölüm yıldönümü olan 5 Kasım'da yapılacak.
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Kahramanlar resimle anıldı
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