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Plaj futbolunda Lokomotiv farkı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Plaj futbolunda Lokomotiv farkı
2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

TÜRKİYE 4. OLDU
Galip Dere Plajı'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Alanya Belediyespor, Rusya temsilcisi Lokomotiv'e 8-3 mağlup oldu. Turnuvada 3'te 3 yapan Rus takımı Lokomotoiv şampiyonluğu kazandı. Turnuvada yaptığı 3 karşılaşmadan da puan alamayan ise dördüncü oldu. Turnuvanın en iyi oyuncu ödülünü ise Lokomotiv'den Federov alırken en iyi kaleci ödülünü Levante'den Eliott, gol kralı ödülünü de Lokomotiv'den Nikonorov elde etti.
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Plaj futbolunda Lokomotiv farkı
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