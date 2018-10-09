Plaj futbolunda Lokomotiv farkı

2018 Uluslararası Plaj Futbolu Kupası, Antalya
'nın Alanya ilçesinde sona erdi. TÜRKİYE 4. OLDU
Galip Dere Plajı'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Alanya Belediyespor, Rusya temsilcisi Lokomotiv'e 8-3 mağlup oldu. Turnuvada 3'te 3 yapan Rus takımı Lokomotoiv şampiyonluğu kazandı. Turnuvada yaptığı 3 karşılaşmadan da puan alamayan Türkiye
ise dördüncü oldu. Turnuvanın en iyi oyuncu ödülünü ise Lokomotiv'den Federov alırken en iyi kaleci ödülünü Levante'den Eliott, gol kralı ödülünü de Lokomotiv'den Nikonorov elde etti.