Rüya gibi bir düğün

Antalya
'DA, akaryakıt ve gıda sektörünün önde gelen işadamları arasında yer alan Ali Yılmaz
'ın oğlu Salih Yılmaz ve Deniz Ersan çiftinin düğünleri davetlilere adeta rüya gibi bir gece yaşattı. Ünlü işadamının oğlunun düğününde petrol, futbol, gıda ve sosyete dünyası bir araya geldi. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, işadamı Hasan Akıncıoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komşuoğlu, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, damadın dedesi Salih Yılmaz ile gelinin amcası Gökcen Ersan üstlendi. SERDAR ORTAÇ SAHNEDE
Rüya gibi bir düğüne imza atılan gecede gelinlik ise ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın imzasını taşıdı. Görkemli düğünde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç
ise kulisinde gelin ve damatla bir araya geldi. Çift ile tanışan Serdar Ortaç, en az üç çocuk yapma sözü aldı.